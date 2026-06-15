Фарид Гаибов обсудил с министром спорта Венесуэлы перспективы сотрудничества

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел онлайн-встречу с министром народной власти по вопросам спорта Боливарианской Республики Венесуэла Франклином Кардильо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в ходе переговоров стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя странами в спортивной сфере.

Особое внимание было уделено обмену опытом в спорте высших достижений, техническому взаимодействию в рамках подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, а также перспективам подписания меморандума о взаимопонимании в области спорта.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по вопросам реализации программ обмена спортсменами, сотрудничества в гимнастике, боксе, тхэквондо и борьбе, а также возможных совместных проектов в сфере спортивных технологий и прикладных наук.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Мартинес Берротеран.