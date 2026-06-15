Трамп сказал, кто примет участие на церемонии подписания меморандума с Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс подпишет 19 июня в Европе договоренности с Ираном, а также допустил собственное участие в торжественной церемонии.

"Ну, это зависит от развития событий. На это приедет Джей Ди [Вэнс]. Изначально предполагалось, что это сделает он. Я, вероятно, к этому времени уеду [из Европы]. <...> Может быть, я буду вовлечен. Может быть, нет", - заявил Трамп в беседе с журналистами по завершении двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи в городе Эвиан-ле-Бен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Президент США отвечал на вопрос о том, примет ли он участие в подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном в Швейцарии 19 июня.

При этом американский лидер пообещал, что в ближайшее время текст договоренности будет опубликован. "Достаточно скоро, я бы сказал. <...> Вероятно, довольно скоро. В какой-то момент после пятницы", - сказал Трамп.