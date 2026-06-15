Команда Азербайджана "Одлар Юрду" выступит на чемпионате мира по шахматам

Команда Азербайджана "Одлар Юрду" примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Гонконге.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, команда будет представлена на турнире сильнейшими игроками страны.

В состав вошли Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде, Хазар Бабазаде, Вугар Манафов, Гюнaй Мамедзаде и Мурад Гашимов. Капитаном назначен Рауф Мамедов.

Также отмечается, что генеральный секретарь федерации Илаха Гадимова будет работать на турнире в качестве заместителя главного арбитра.

Согласно регламенту соревнований, которые пройдут с 17 по 22 июня, в каждой команде должны выступать пять мужчин, одна женщина и один любитель.