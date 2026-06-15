Я не насытился общением с дедушкой

Мелик Дадашев (1924-1996) - имя, ставшее частью золотого фонда азербайджанского театра и кино. Народный артист Азербайджана, яркий актер с особенной харизмой, для зрителей он навсегда останется прославленным мастером сцены и экрана, создавшим десятки ярких и запоминающихся образов. Прошли годы, но память о Мелике Дадашеве продолжает жить не только в его фильмах, спектаклях и архивных кадрах. Она живет в воспоминаниях близких людей, для которых великий артист был прежде всего любящим отцом, дедушкой и человеком огромной души. И, пожалуй, именно в этом заключается настоящее бессмертие. Не только в ролях и наградах, а в памяти тех, кто продолжает хранить его образ в своем сердце. Но за известностью и всенародной любовью всегда остается другая сторона жизни - семейная, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Каким был легендарный артист дома, в кругу родных и близких? Об этом в эксклюзивном интервью Trend рассказал Теймур Насирли, которому было всего 14 лет, когда не стало его деда - Мелика Дадашева.

Для начала отметим, что Мелик Дадашев был трижды женат. Первой супругой была София Гусейнова - дочь первой актрисы Нахчыванского государственного драматического театра Хадиджи Газыевой. С ней он познакомился в начале 50-х в Загатальском драматическом театре, куда был отправлен по распределению после окончания Азербайджанского института искусств. Но брак был недолговечным, всего год. София Гусейнова впоследствии стала народной артисткой Азербайджана. А их сын Рафаэль Дадашев также стал народным артистом Азербайджана и всеми любимым актером, сыграв множество ролей в кино и театре. Его называли "азербайджанским Аленом Делоном". Их внуки - Саида, Лейли и Эмиль.

Затем Мелик Дадашев встречает свою вторую любовь - молодую красавицу по имени Султанат, она была дочерью Сали-Сулеймана - легендарного борца и силача, двукратного чемпиона мира по профессиональной борьбе, аварца по национальности, настоящее имя которого - Магомед-Мама Махтулаев. Брак с Султанат продлился 12 лет, родились две дочери - Айзянят и Ламия, внуки -Теймур и Кямаля, Айсель и Александр, соответственно.

Свою третью избранницу Долорес Гасымову Мелик Дадашев встретил на киностудии "Азербайджанфильм", где она работала. Мать Долорес была еврейкой, а отец азербайджанцем из Шеки. Этот брак продлился около 24 лет, до самой смерти артиста. Во время репетиции дипломного спектакля со студентами произошел несчастный случай. Мелик Дадашев поскользнулся на сцене и ударился носом о край железного стола. Травма была несовместима с жизнью и он скончался в возрасте 72 лет. От этого брака остались дочь Гюльнара, внуки - Мелик и Долорес.

И еще интересный факт из биографии. Настоящая фамилия семьи была не Дадашевы, а Халафовы. После того как отец Мелика Дадашева - Юсуф - подвергся репрессиям в период сталинских репрессий 1937-1938 годов по так называемому "делу националистов" и был осуждён на лагеря на Урале, семья приняла решение изменить фамилию. Это было сделано для того, чтобы последствия репрессий не затронули близких и детей. В качестве новой фамилии выбрали фамилию Дадашев - по имени отца Юсуфа - Дадаша.

- Теймур, каким вы помните своего деда? Многие ассоциируют Мелика Дадашева именно с сильными и даже отрицательными персонажами, каким мы видели его, например, в культовых фильмах "Последний перевал", "Кура неукротимая", "Крик" и т.д.. Насколько эти образы соответствовали его характеру?

- Есть люди, которые после ухода продолжают жить рядом с нами. Не физически - в памяти, в голосах, в семейных историях, в старых фотографиях и воспоминаниях, которые с годами становятся только дороже. Для меня таким человеком навсегда остался мой дед - Мелик Дадашев. Миллионы зрителей знали его как большого актера, человека с мощной энергетикой и неповторимой харизмой. На экране он часто играл сильных, волевых, властных, а порой и жестоких персонажей. Он сознательно выбирал сложные драматические роли. Очень многие предложения отклонял, если чувствовал, что персонаж ему внутренне не близок. Ему были интересны глубокие характеры, сильные личности. Эти образы не только стали достоянием национального кинематографа, но один из фильмов "Крик" также оказал большое влияние на молодых ребят в борьбе за освобождение Карабаха от армянских агрессоров. Фильм повествует о судьбе азербайджанского военного в годы Первой Карабахской войны, показаны сцены боёв и жертвы Ходжалинской резни. В этом фильме дед настолько правдоподобно сыграл жестокого армянского командира Хачатурянца, что неоднократно сталкивался с оскорблениями и угрозами со стороны обычных граждан - думали, что он и есть тот самый армянин. Хотя от этой "вражеской роли" мой дед долго отказывался. Помню, как на эту тему он советовался с моей мамой, будучи у нас в гостях.

Дед обладал невероятной харизмой. Где бы он ни появлялся, внимание окружающих сразу переключалось на него. Не потому, что он стремился быть в центре внимания, а потому что его невозможно было не заметить. Он хоть и обладал колоссальным чувством юмора, но по натуре был серьезным человеком.

Для меня же он был не знаменитым артистом, а просто дедом, который мог посадить рядом, поговорить, пошутить и незаметно сунуть сладости, спрятанные от родителей. В жизни он был мягким, заботливым и очень любящим человеком, отцом, дедушкой. Он всегда интересовался нашими успехами, переживал за нас и старался проводить с нами время. Особенно трепетно относился к дочерям. Он ими гордился и всегда старался быть рядом. Несмотря на жизненные обстоятельства, разводы и сложные периоды, он никогда не переставал быть отцом. Поддерживал отношения с детьми, часто навещал их, интересовался их жизнью. Для него семья всегда оставалась важной частью жизни. Особенно любил мою маму Айзянят - старшую из всех дочерей. Они всегда делились какими-то жизненными ситуациями, советовались друг с другом. К сожалению, моя мама рано скончалась после тяжелой болезни. Ей было всего 33 года. Это произошло 11 июня 1994 года. А 7 июня того же месяца у деда должно было состояться торжественное мероприятие-юбилей, посвященное его 70-летию, которое он отменил.

Он всю жизнь был рядом с мамой, он ее очень любил и между ними была глубокая эмоциональная связь, но после ее смерти и сам сломался, считал жизнь законченной. Он тогда сказал одну фразу: "Я долго не проживу". Тогда же он стал совершать намаз, находил утешение в молитвах. И пережил дочь всего на два года...

- Как у вас складывались личные отношения? Дед баловал вас?

- Конечно. Он часто приходил к нам домой. Каждый его приезд был маленьким праздником, постоянно привозил подарки из поездок и гастролей. Тогда это было особенно ценно. Сегодня трудно представить, но в то время многие сладости просто невозможно было купить в Баку. Он привозил импортный шоколад, фруктовые жвачки, восточные сладости, разные вкусности из других республик и стран. Мы, дети, были счастливы. Помню, как однажды он привез огромные рахат-лукумы. Для нас это было настоящее чудо. Он часто интересовался моей учебой, проверял дневник. Мама всегда пугала меня дедушкой, мол, если получишь двойку - скажу ему. Если честно, я его немного боялся - настолько он выглядел грозным. Когда мама показывала ему мои оценки и были хорошие результаты - хвалил и целовал. Если что-то не нравилось, достаточно было одного его взгляда, и я "искал пятый угол в комнате", чтобы спрятаться и понимал - нужно быстро исправляться (смеется). При этом он никогда не был человеком наказаний. Скорее воспитывал своим индивидуальным авторитетом. Он никогда не был жестким по отношению к нам - внукам. Да, мог сделать замечание, мог строго посмотреть, давал свои советы, и за этим всегда стояла любовь.

Его фразы, такие как "ай бала" или "бести де" для меня были холодным душем. Я понимал, что дед чем-то недоволен (смеется).

В детстве были забавные ситуации. Я играл во дворе, и местные ребята буквально насильно отправляли меня домой за автографом деда. Давали блокноты, тетрадки. Помню, как он посмотрел на меня и с улыбкой сказал: "Ты на моих автографах больше меня зарабатываешь". Тогда я воспринял это как шутку. Только спустя годы я осознал, кем он был на самом деле, осознал масштаб этой личности.

- Что больше всего поражало вас в нем?

- Его внутренняя сила. Он обладал очень мощной энергетикой. Даже молча присутствуя в комнате, он заполнял собой пространство. При этом оставался человеком с большим сердцем. Он помогал коллегам, поддерживал молодых актеров, давал советы ученикам. У него никогда не было зависти к чужому успеху. Он сыграл более 200 ролей на театральной сцене, и исполнил около 50 киноролей! Несмотря на огромную славу, он всегда оставался простым человеком, одинаково уважительно относился ко всем людям. Мог беседовать с министром или известным режиссером, а через минуту так же искренне разговаривать с дворником или случайным прохожим. Он никогда не подчеркивал своего статуса и не требовал особого отношения к себе. Не окружал себя показной важностью. Именно поэтому его так любили люди.

Он был человеком принципов. Никогда не шел против своих убеждений. Не боялся принимать сложные решения. Многие его роли были рискованными для своего времени. Он не думал о том, как это скажется на его карьере. Для него главной была правда образа. Кроме того, он очень уважительно относился к национальным традициям, культуре, истории своего народа. Он говорил: "Я не националист, но очень люблю свой народ"!

Кстати, в детстве он часто брал меня в различные театры столицы, особенно в Русский драматический, на сцене которого сам выступал, был его директором, а также художественным руководителем. Мой отец одно время также работал в этом театре главным художником-постановщиком. Вскоре я стал выступать в детских спектаклях, роли были небольшие, но для мальчишки это был целый мир. Тогда я впервые почувствовал атмосферу театра, увидел зрительный зал, услышал аплодисменты. Тогда мне казалось, что нет ничего прекраснее сцены. Именно тогда у меня появилась мечта стать актером и продолжить путь дедушки. Я говорил маме, что хочу стать актером, как дед. Тогда мне было 7-8 лет. Он знал об этом и однажды спросил меня: "Почему ты хочешь стать актером? Потому что я - актер?". Я ответил, что мне нравится сцена, влюблен в театр. Тогда он сказал: "Сначала хорошо окончи школу. А потом я подскажу, как двигаться дальше". В школе у нас был театральный кружок, где я выступал, а также играл в КВН. Дед говорил: "КВН помогает ребятам развивать уверенность в своих силах, учит работать в команде, находить нестандартные решения и смотреть на мир с юмором".

Была большая любовь к театральной сцене. К сожалению, в декабре 1996 года дедушки не стало. И вместе с ним ушла эта моя мечта...

- Расскажите историю знакомства дедушки и бабушки - Мелика и Султанат.

- Эта история очень интересная. Тогда деду было около 36 лет, а его избраннице 26 лет. Она окончила Молотовский государственный медицинский университет в России, а после работала в Баку. Ее отец Сали-Сулейман родился в 1880 году в Дагестане, но в 20-е годы прошлого столетия переехал на постоянное место жительства в город Баку. Считался одним из самых сильных людей своего времени и получил прозвища "Кавказский Геракл", "Кумир Востока" и "Чемпионом Чемпионов" и др. Двукратный чемпион мира по профессиональной борьбе (1906, 1907), победитель многих знаменитых борцов Европы и Азии, артист цирка и народный любимец на Кавказе, заслуженный артист Азербайджанской ССР Сали-Сулейман также пользовался большим уважением в кинематографической среде. Он в свое время очень помог Мелику Дадашеву в творческой жизни. У него было еще два сына - Кямал и Ибрагим, с которым дружил мой дед. Они познакомились на киностудии "Азербайджанфильм". Ибрагим также был атлетом, чемпионом мира по греко-римской борьбе, артистом цирка, снимался в различных фильмах. А крепкие дружеские отношения завязались после одного инцидента. На одном из мероприятий кто-то грубо оскорбил моего деда, завязалась сильная драка и этот Ибрагим заступился за него, уложил всех драчунов без чувств (смеется). Бабушкин брат Ибрагим был фантастической силы человек! В 1962 году Ибрагим снялся в фильме "Остров Чудес" в роли Джаббара. Автор сценария и режиссёр - Гасан Сеидбейли. Картина по сей день является классикой азербайджанского кино-матографа.

Однажды Ибрагим пригласил своего друга Мелика к себе домой, где и произошла судьбоносная встреча. Мелик увидел красавицу Султанат и влюбился в нее. Он ее долго добивался, она отказывалась, потому что, если сказать честно, особой симпатии к нему не испытывала, а также была немаленькая разница в возрасте. Но он добился своего, завоевав сердце красавицы! 1960 год стал счастливым для деда, он получил звание заслуженного артиста, что было очень трудно в те годы, и создал семью с Султанат. Появились на свет дочери Айзянят (моя мать) и Ламия. Спустя 12 лет семья распалась. Мама и тетя болезненно пережили произошедшее. Ведь отец был для них целым миром. Очень сильно был огорчен и дядя Рафаэль, он уже был знаком с родными сестрами и бабушкой Султанат, которую очень сильно уважал и любил. В 60-е годы после приезда из Нахчывана в Баку юный дядя Рафаэль почти два года жил у бабушки Султанат. Она была человеком с большим сердцем и отнеслась к нему как к родному сыну. Он говорил: "Тетя Султанат моя вторая мама"! Тогда он учился в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Как известно, дед создал третью семью...

- И это было очень болезненно?

- Очень! Тем не менее моя бабушка была мудрым человеком, не ставила, как многие, табу или определенные какие-то барьеры, чтобы он не приходил, не общался. Она перешагнула через все свои принципы ради дочерей, чтобы хотя бы они поддерживали отношения с отцом, и ему создавала условия, чтобы он приходил, общался с детьми. Даже были моменты, когда бабушка встречала своего бывшего супруга с его новой женой на различных мероприятиях, но поддерживала цивильное отношение. Со временем дед также стал собирать своих внуков вместе, приглашая на представления. Мы - внуки были частыми гостями новой семьи моего деда, вместе отдыхали и гуляли. Когда бывал у него в гостях, видел известных актеров, музыкантов, режиссеров, которые собирались вместе. Тогда я еще не понимал, что нахожусь рядом с людьми, ставшими легендами искусства, среди которых были Александр Калягин, Михай Волонтир, Сергей Юрский, Всеволод Абдулов, Вахтанг Кикабидзе, Гасанага Турабов, Яшар Нури, Сиявуш Аслан, Тельман Адыгезалов, Зарнигяр Агакишиева, Гаджи Мамедов, Эмин Сабитоглу и другие. Помню его раскатистый и саркастичный смех. Помню его пронзительный и говорящий взгляд. Я рос среди этой творческой атмосферы и воспринимал ее как нечто естественное. Помню ощущение защищенности, которое испытывал рядом с ним. Сегодня, спустя годы, я понимаю, что мне посчастливилось быть внуком не только великого артиста, но и большого человека. Человека, который оставался верен своим принципам, любил свою семью, свою профессию и свой народ.

- Были ли у него увлечения вне театра и кино? Как он одевался дома, что любил поесть, какие были обычные житейские радости?

- Дома любил ходить в спортивном костюме, предпочитал свободную одежду. Дед был настоящим гурманом и обожал украинский борщ, который готовила мама. Бабушка моей мамы была с украинскими корнями и ее умение передалось детям. Также он любил многие разновидности плова, а особенно любил бакинскую долму из нежных виноградных листьев, которые искусно мариновала и готовила мама Айзянят.

Очень любил садоводство. На своей даче в Мардакянах выращивал фруктовые деревья, многие из которых привозил из разных республик Советского Союза - черешню, абрикосы, персики, шелковицу, яблоню и т.д. Он ухаживал за ними с огромной любовью. Причем весь урожай раздавал. Я часто помогал ему. Думаю, моя любовь к деревьям и саду досталась мне именно от него. И еще очень любил музыку, слушал произведения Хана Шушинского, Ниязи, Тофига Гулиева, друга Эмина Сабитоглу, Шовкет Алекперовой, друга Азера Зейналлы, песни племянницы Бриллиант и других, народные песни. У него был прекрасный бархатный голос и в узком семейном кругу он иногда пел. Причем делал это не для публики, а для души. Мне кажется, если бы он захотел, мог бы стать и профессиональным оперным певцом. Вообще, он был очень разносторонне развитый человек. В юности он увлекся игрой на контрабасе. В качестве контрабасиста даже выступает в первом джаз-ансамбле Тофига Гулиева. Он был солистом танцевального ансамбля Азербайджанской государственной филармонии, отличным танцором, который еще как хореограф ставил национальные и порой зарубежные композиции. Там он делил сцену с такими корифеями национального танца, как Туту Гамидова, Амина Дильбази. Сильное желание стать врачом сподвигло деда поступить в медицинский университет, но вскоре началась Вторая мировая война и он ушел на фронт. Там, чтобы поддержать боевой дух солдат, как актер выступал перед солдатами и офицерами 402-й стрелковой Азербайджанской дивизии. В 1942-1943 годах он был в составе красноармейского ансамбля данного воинского соединения. Во время военных действий и активных обстрелов дед получил ранение в голову и долгое время проходил лечение, а затем из-за полученной контузии его комиссовали.

Он мог стать военным, и обладал для этого всеми необходимыми командирскими качествами.

После войны поступил в Азербайджанский институт искусств и так началась его актерская жизнь. Его преподавателем был легендарный Адиль Искендеров, который много помогал деду в его творческой жизни. Вместе они сыграли в культовом фильме "Последний перевал" - Кербелаи и Гамло, на роль которого моего деда рекомендовал именно Адиль Искендеров.

- И в заключение - философский вопрос. Если бы сегодня появилась возможность снова встретиться с дедушкой, что бы вы ему сказали?

- Я не насытился общением с дедушкой. Он ушел слишком рано и внезапно. Иногда в жизни очень не хватает мудрого совета старшего человека. Хотелось бы просто поговорить с ним, как это делала моя мама, услышать его мнение, увидеть его улыбку, взгляд, услышать голос. Если бы была возможность встретиться снова, я бы сказал ему: "Ты слишком преждевременно ушел, дедушка. Возможно, если бы ты остался рядом, наша жизнь сложилась бы иначе". Но главное - я бы поблагодарил его за наших родных, за богатое творческое наследие и за то, что он сделал для азербайджанской культуры. А напоследок я скажу, что Аллах Велик и Он знает лучше!