Обновление Windows 11 вызвало массовые сбои

Накопительное обновление безопасности KB5094126 для Windows 11 спровоцировало многочисленные жалобы на сбои в работе операционной системы. Пользователи и системные администраторы пожаловались на ошибки загрузки системы, потери доступа к облачным сервисам и прочие проблемы, сообщает Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наиболее заметной проблемой стал рост числа случаев появления Blue Screen Of Death. Чаще всего с подобными сбоями сталкиваются владельцы компьютеров HP. Предполагается, что причиной может быть конфликт обновления с процессом обновления сертификатов Secure Boot, который одновременно разворачивает Microsoft.

Владельцы устройств Lenovo в свою очередь сообщают о зависаниях системы и нестабильной работе после установки патча.

Существенное количество жалоб связано с невозможностью доступа к файлам, хранящимся в облачных сервисах OneDrive и Dropbox. В ходе анализа проблемы один из системных администраторов обнаружил возможную связь сбоя с настройками контроля учетных записей Windows (UAC). Предполагается, что проблема возникает в конфигурациях, где UAC отключен, а пользователь работает с правами локального администратора. Возврат стандартных параметров контроля учетных записей позволяет восстановить доступ к облачным хранилищам без удаления обновления.

Также со сбоями столкнулись пользователи системы шифрования BitLocker. В ряде случаев после установки обновления компьютеры переходят в режим восстановления, требуя ввода ключа восстановления для разблокировки накопителя.

Microsoft пока официально не признала наличие массовых проблем в обновлении KB5094126.