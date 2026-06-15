Как крысы с корабля

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Крысы обычно бегут с тонущего корабля. Но лидеры армянской оппозиции делают попытки покинуть корабль, который сумел удержаться на плаву и даже распустил паруса. Нелогично, конечно. Но дело в том, что реваншистские "крысы" очень старались, чтобы корабль Армении потонул, и теперь им только и остается, что пытаться спасать свои хвосты.

Армянская оппозиция, она такая нелогичная.

За неделю, прошедшую после выборов, все главные оппозиционные крикуны попытались покинуть Армению. Под разными смешными предлогами. Например, Нарек Карапетян якобы собирался ехать на границу Грузии с Россией, чтобы снять сюжет о ситуации с армянскими фурами, которым закрыли въезд в РФ. Очень странное желание для кандидата номер один в списке партии Самвела Карапетяна. Если ему так хотелось узнать, что происходит на "Верхнем Ларсе", он мог бы отправить кого-то пощелкать на телефон, а не ехать самому. Тот же Нарек Карапетян кричал на каждом углу о протестах, обещал властям в случае проигрыша дяди народный взрыв и все такое прочее. Но вместо того, чтобы взрываться, он попытался сбежать из Армении. Оппозиция поняла, что проиграла. Возмущения, обвинения в фальсификациях и так далее - это был лишь отвлекающий маневр с целью потянуть время. Реваншисты думали криками отвлечь внимание властей. Мол, пока те думают, что они готовятся к революции, есть возможность незаметно исчезнуть.

Так же рассуждал Робик Кочарян, который вместо обещанной на утро после выборов революции попытался сбежать из страны. В день объявления окончательных итогов выборов этот деятель хотел покинуть страну и узнал, что ему это запрещено. В его офисе уверяют, что Кочарян, мол, всего лишь собирался съездить по делам, ненадолго, однако куда именно навострил лыжи экс-президент, никто уточнять не стал.

А раньше всех понял, что дело пахнет керосином, глава "Процветающей Армении" Гагик Царукян. Этот забытый всеми миллиардер жил себе спокойно, пока вдруг не проснулся однажды утром и не возмечтал стать премьер-министром. Вот ему это надо было? Поначалу он вел свою кампанию тихо, а потом вошел во вкус, вдохновившись уверенностью карапетяновской тусовки. Миллиардеру, никогда не отличавшемуся талантом к политике, тоже стало казаться, что оппозиция гарантированно победит, и нужно заранее застолбить себе участок на этом пастбище. Несмотря на взятки, в парламент его партия не прошла. А в его отношении возбуждено уголовное дело. Так что сбежать не получилось.

Что касается Самвела Карапетяна, он давно, что называется, не выездной. Прибыв в Армению с заданием свержения Пашиняна и начав вмешиваться в политику, он сам подписался под обвинительным заключением. Демократия демократией, но призывы к свержению власти, даже в какой-нибудь колыбели демократии не остались бы безнаказанными. Единственной возможностью вылезти из того, во что он вляпался, было победить на выборах. Ради этого он даже отказался от российского гражданства. Но все пошло не так. Оказалось, что армяне все-таки хотят мира с соседями, а еще им наплевать, по большому счету, что там делает Никол Пашинян с Эчмиадзином. И теперь Самвелке только один путь - под суд. А что самое печальное - отказавшись от российского гражданства, он теперь не подпадает под принятый в РФ новый закон, позволяющий применять силу к странам, где обижают российских граждан.

Ну что же, выборы в Армении показали, что деньги все-таки решают далеко не все. Помнится, Самвел Карапетян обещал скупить весь мир, чтобы насолить Азербайджану. Интересно, как он собирался это провернуть, если не смог купить себе даже одну Армению?