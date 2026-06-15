https://news.day.az/society/1841602.html

Видимость на некоторых дорогах будет ограничена

Обнародована ситуация на магистральных автодорогах Азербайджана на завтра. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 16 июня в связи с туманной погодой на магистральных автодорогах в ряде районов ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров.