https://news.day.az/society/1841602.html Видимость на некоторых дорогах будет ограничена Обнародована ситуация на магистральных автодорогах Азербайджана на завтра. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 16 июня в связи с туманной погодой на магистральных автодорогах в ряде районов ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров.
Видимость на некоторых дорогах будет ограничена
Обнародована ситуация на магистральных автодорогах Азербайджана на завтра.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 16 июня в связи с туманной погодой на магистральных автодорогах в ряде районов ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров.
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