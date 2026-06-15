Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками - начальнику Сил обороны Вооружённых сил Исламской Республики Пакистан фельдмаршалу Сайеду Асиму Муниру.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели двух пилотов в результате крушения учебного самолета Военно-воздушных сил Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Да упокоит Всевышний души погибших в авиакатастрофе, разделяю скорбь их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Аллах ряхмят элясин!".