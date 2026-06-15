https://news.day.az/politics/1841581.html Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками - начальнику Сил обороны Вооружённых сил Исламской Республики Пакистан фельдмаршалу Сайеду Асиму Муниру. Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.
Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками - начальнику Сил обороны Вооружённых сил Исламской Республики Пакистан фельдмаршалу Сайеду Асиму Муниру.
Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.
В соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели двух пилотов в результате крушения учебного самолета Военно-воздушных сил Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Да упокоит Всевышний души погибших в авиакатастрофе, разделяю скорбь их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Аллах ряхмят элясин!".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре