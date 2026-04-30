Байрамов обсудил с кандидатом на должность судьи МС деятельность в рамках международных организаций

30 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял кандидата от Республики Корея на должность судьи Международного суда ООН Чин Хён Пайка.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности в рамках международных организаций, в том числе по вопросам, связанным с предстоящими выборами судей в Международный суд ООН. 

Чин Хён Пайк представил подробную информацию о своей профессиональной деятельности, опыте в области международного права и направлениях, которые он планирует продвигать в качестве приоритетных в МС ООН.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность, которую Азербайджан придает верховенству международного права, многостороннему сотрудничеству и усилению роли международных судебных институтов. В этом контексте было отмечено, что азербайджанская сторона подходит к выборам судей МС ООН всесторонне, и внимательно рассматривает профессиональные качества кандидатов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, включая текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о мерах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе в постконфликтный период.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.