На границе Азербайджана с Ираном построят новый таможенный пункт пропуска

В ближайшее время на границе с Ираном будет построен таможенный пункт пропуска "Агбенд".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров в ходе презентации законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс, обсуждаемого на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в рамках проекта будет построен новый мост через реку Араз.

"Ведутся интенсивные строительные работы. В ближайшее время они будут завершены. Также будут созданы условия для перехода пешеходов", - подчеркнул глава комитета.