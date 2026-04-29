На границе Азербайджана с Ираном построят новый таможенный пункт пропуска
В ближайшее время на границе с Ираном будет построен таможенный пункт пропуска "Агбенд".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров в ходе презентации законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс, обсуждаемого на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что в рамках проекта будет построен новый мост через реку Араз.
"Ведутся интенсивные строительные работы. В ближайшее время они будут завершены. Также будут созданы условия для перехода пешеходов", - подчеркнул глава комитета.
