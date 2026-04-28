В четырех районах Баку будут построены подпорные стены

В четырёх районах Баку будут построены подпорные стены в связи с угрозой селей и наводнений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым. Распоряжением дополнен перечень работ по устранению последствий ущерба, нанесенного сильными ливнями и образовавшимися селевыми потоками в Баку и различных регионах Азербайджана.

В документе отмечается, что подпорные стены будут возведены в Сураханском, Сабаильском, Бинагадинском и Хатаинском районах.

Ранее мы сообщали, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении более 85 миллионов манатов на ликвидацию последствий ливней и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана.