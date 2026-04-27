Иран оценил вклад Азербайджана в расширение пропускной способности границы в период войны

Сотрудничество Азербайджана достойно похвалы за расширение пропускных возможностей в период войны между США, Израилем и Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава Таможенной администрации Форуд Аскери после детального ознакомления с пограничной таможней Билясувар.

По его словам, пограничное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном находится на должном уровне. В период войны на погранично-пропускных пунктах не было зафиксировано никаких проблем. Более того, соседние страны продемонстрировали эффективное сотрудничество.

Аскери отметил, что на погранично-пропускном пункте Билясувар планируется увеличить объемы экспортных, импортных и транзитных перевозок. Так, ввиду близости к странам Центральной Азии было принято решение преобразовать этот погранично-таможенный пункт в Главное управление, и его бюджет будет обеспечен.

"Погранично-пропускному пункту Билясувар предоставлены необходимые полномочия, чтобы он мог предпринять нужные шаги для упрощения оформления товаров и получения удовлетворения предпринимателей. Ожидается, что эти шаги приведут к превращению Свободной экономической зоны Ардебиль-Билясувар в одну из наиболее активных свободных экономических зон страны. Иран надеется, что данный таможенный пункт станет активным в обеспечении сырьем производственного сектора страны и даже в импорте необходимых товаров", - добавил он.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом.