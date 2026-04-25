Азербайджан и Украина могут сотрудничать в производстве антидронов и наладить обмен опытом

В рамках встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Украины Володимира Зеленского стороны повели обсуждения по развитию военно-промышленного комплекса.

Как передает Day.Az, в ходе обсуждений было отмечено, что существуют очень хорошие возможности для совместного производства как в военной промышленности, так и в целом в промышленном секторе.

Кроме того, стороны могут сотрудничать в производстве антидронов, а также в обмене опытом.