Нефтяной фронт войны - как кризис на Ближнем Востоке меняет мировую экономику

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как ситуация на Ближнем Востоке влияет на мировой нефтяной рынок.

У любой большой войны есть два фронта. Первый - военный. Второй - ценовой. И если первый виден на картах, в сводках и на спутниковых снимках, то второй проходит через кассу автозаправки, через счет за электричество, через стоимость хлеба, удобрений, авиабилета и морского фрахта. Сегодня именно этот второй фронт становится главным. Военное противостояние вокруг Ирана, в которое втянуты США и их союзники, уже перестало быть локальным кризисом. Это мировой налог на энергию, логистику и продовольствие. И, как почти всегда в мировой политике, этот налог распределяется неравномерно.

Парадокс момента в том, что американская экономика, несмотря на весь шум вокруг роста цен, остается куда лучше защищенной, чем экономики Азии, Африки и части Латинской Америки. США входят в кризис как крупнейший в мире производитель нефти: по данным EIA, в 2025 году американская добыча достигла рекордных 13,6 млн баррелей в сутки, а экспорт сырой нефти составил около 4 млн баррелей в сутки. Это не отменяет инфляционного удара по домохозяйствам, но радикально меняет масштаб уязвимости: страна, которая еще полтора десятилетия назад дрожала от любого ближневосточного шока, сегодня встречает его уже не как чистый заложник, а как один из выгодоприобретателей высоких цен.

Но мир за пределами США устроен иначе. Международное энергетическое агентство фиксирует, что в 2025 году через Ормузский пролив проходило почти 15 млн баррелей сырой нефти в сутки - около 34 процентов мировой торговли нефтью. Почти 90 процентов LNG, прошедшего через пролив, направлялось в Азию. Для азиатских импортеров это не статистика, а анатомия зависимости. В 2025 году на поставки через Ормуз приходилось около 27 процентов всего азиатского импорта LNG. Иными словами, когда пролив перестает быть надежной артерией, Азия получает не просто рост котировок, а прямой удар по своей энергетической системе.

Почему Америка платит больше, но страдает меньше

С конца февраля нефтяной рынок начал закладывать в цену не просто риск, а страх физического дефицита. EIA сообщает, что Brent в январе 2026 года стоила около 61 доллара за баррель, в феврале поднялась к 72 долларам, а в марте уже усреднилась на уровне 103 долларов. В апрельском прогнозе агентство ожидает пик примерно на уровне 115 долларов во втором квартале. Даже сейчас, на фоне объявленного президентом США Трампом бессрочного продления перемирия с Ираном, Brent держится около 98 долларов, то есть значительно выше довоенного диапазона. Это и есть цена геополитической премии, которая моментально вшивается в каждый грузовик, самолет, контейнер и трактор.

Для американца это означает подорожание бензина, дизеля и перевозок. Средняя цена бензина в США в конце марта превысила 4 доллара за галлон впервые с 2022 года, а к середине апреля средний бензин стоил уже 4,16 доллара, дизель - 5,67 доллара. Это политически чувствительно. Но макроэкономически США имеют подушку. Во-первых, собственная добыча. Во-вторых, резервные механизмы. В-третьих, глубокий финансовый рынок и сильный доллар. В-четвертых, редкое для эпохи войн обстоятельство: фондовый рынок США не рухнул, а в апреле Nasdaq и S&P демонстрировали рост на фоне продолжающегося бума вокруг искусственного интеллекта. Проще говоря, война делает бензин дороже, но не ломает американскую модель целиком.

В развивающемся мире все иначе. Там дорогая нефть не просто разгоняет инфляцию - она быстро превращается в валютный кризис, бюджетную дыру и политическую нервозность. IMF в апрельском обзоре 2026 года уже снизил прогноз роста мировой экономики до 3,1 процента, а для стран с формирующимися рынками и развивающихся экономик - до 3,9 процента против 4,2 процента в январе. В базовом сценарии фонд ждет роста цен на энергоносители в 2026 году на 19 процентов, на нефть - на 21,4 процента. В неблагоприятном сценарии мировой рост замедляется до 2,5 процента, инфляция поднимается до 5,4 процента, а в еще более тяжелом - мир опасно приближается к границе глобальной рецессии. Это уже не отдельная ближневосточная война, а репетиция мирового стагфляционного шока.

Ормуз как кассовый аппарат мировой политики

Самая важная цифра этого кризиса - не 98 долларов за баррель и даже не 115 в прогнозе. Самая важная цифра - 20 процентов. Примерно такая доля мировой нефти и газа завязана на пролив, который остается главным энергетическим горлышком планеты. Глава IEA Фатих Бироль прямо назвал нынешний кризис самым тяжелым энергетическим потрясением в истории, более серьезным, чем шоки 1973, 1979 и 2022 годов. Это жесткая формулировка, но она точна: сегодня речь идет не просто о дорогом сырье, а о физическом сбое в системе доставки энергии к потребителю.

Рынок уже показал, как работает эта логика. По данным IEA, в марте глобальное предложение нефти рухнуло на 10,1 млн баррелей в сутки - до 97 млн баррелей, а экспорт сырой нефти и конденсата через Ормуз сократился на 14,2 млн баррелей в сутки. Это не просто волатильность котировок на экране Bloomberg. Это остановленные танкеры, простаивающие НПЗ, срывы поставок сырья для электростанций и переработки, это 31 млн баррелей падения запасов в азиатских импортирующих странах только за март. Когда на рынке исчезают такие объемы, бедные страны не спорят с котировкой - они вылетают с торгов.

Европа: не дефицит, а дорогая устойчивость

Европа в этой войне оказалась не в самой уязвимой позиции, но и не в комфортной. Формально ее зависимость от Ормуза по LNG заметно ниже азиатской: IEA оценивает, что в 2025 году через пролив прошло лишь около 7 процентов европейского импорта LNG, тогда как для Азии этот показатель составлял примерно 27 процентов. Но европейская проблема в другом. ЕС уже вошел в 2026 год с дорогой энергобезопасностью после украинского кризиса, а новый ближневосточный удар не столько обнуляет энергобаланс Европы, сколько делает его еще дороже. По данным Еврокомиссии, с начала войны дополнительный счет ЕС за ископаемое топливо вырос примерно на 22 млрд евро. Это огромная сумма даже для богатого блока, особенно на фоне высоких ставок, слабого промышленного роста и перегруженных бюджетов.

Европейская экономика сегодня платит не столько за физическую нехватку топлива, сколько за цену страховки от нехватки. Германия уже заявляет, что острого дефицита авиакеросина нет, но одновременно усиливает мониторинг поставок и готовится к летнему сезону как к стресс-тесту для авиации и логистики. Европейские авиакомпании предупреждают о риске отмен рейсов, если узкие места по топливу сохранятся. А это уже цепная реакция для туризма, грузоперевозок и всей сферы услуг.

Политически Европа отвечает привычным способом - субсидиями, временными налоговыми послаблениями, адресной помощью, гибкими правилами господдержки. Еврокомиссия уже предложила смягчить режим гос помощи, чтобы страны могли компенсировать секторам рост цен на топливо, удобрения и электричество. Франция оценила прямую цену кризиса в 4-6 млрд евро и замораживает 6 млрд евро расходов, чтобы уложиться в бюджетную рамку. Проблема в том, что Европа снова входит в знакомую ловушку: каждый новый энергетический шок укрепляет не промышленную конкурентоспособность континента, а зависимость от бюджетных костылей. Для блока, который и так проигрывает США по цене энергии, это уже не временная мера, а симптом структурной слабости.

При этом внутри самого ЕС шок распределяется неравномерно. Нефтяные трейдинговые подразделения крупных компаний вроде Shell, BP и TotalEnergies зарабатывают на волатильности миллиарды. Но промышленный потребитель в Германии, Италии, Польше или Нидерландах получает не прибыль, а новый виток издержек. И здесь снова возникает та же несправедливость, что и во всем мире: выигрывает капитал, умеющий хеджировать хаос, а платит реальный сектор.

Китай: гигант, который умеет маневрировать, но не может отменить географию

Китай выглядит устойчивее большинства азиатских экономик, и на то есть причины. Во-первых, Пекин располагает более широким набором поставщиков и большим пространством для маневра. Во-вторых, у него есть административные инструменты, стратегические запасы и возможность быстро перенаправлять закупки. В марте китайский импорт нефти составил около 11,77 млн баррелей в сутки, снизившись всего на 2,8 процента год к году, то есть война пока не обрушила китайскую систему снабжения. Более того, Китай активно компенсирует выпадающие объемы ростом закупок из России, Западной Африки и Латинской Америки.

Но устойчивость Китая не должна вводить в заблуждение. Это не иммунитет, а способность выигрывать время. Через Ормуз в 2025 году шло около 80 процентов нефти и нефтепродуктов, направлявшихся в Азию, а значит, даже Пекин не может полностью игнорировать этот узел. Китай уже ясно заявил, что блокада Ормуза противоречит интересам международного сообщества. Для Пекина это не дипломатическая риторика, а холодный расчет: любая длительная дестабилизация пролива бьет по себестоимости китайской промышленности, по фрахту, по экспортной конкурентоспособности и, в конечном счете, по росту. Reuters прямо отмечал, что война ставит под сомнение способность Китая сохранить прежний темп экспорта и удерживать рекордный торговый профицит, потому что дорогая энергия подтачивает платежеспособность его внешних рынков.

Есть и еще один важный нюанс. Китай сегодня действительно выглядит менее уязвимым по сырой нефти, но у него есть чувствительные сегменты, прежде всего LPG, нефтехимия, судовое топливо и часть переработки. Импорт LPG в Китай в 2026 году уже снизился примерно на четверть к прошлому году. Кроме того, война изменила структуру спроса на отдельные сорта нефти: китайские НПЗ начали активнее бороться за тяжелые низкосернистые марки, потому что нарушились привычные потоки ближневосточного сырья. Это означает рост премий, удорожание переработки и давление на нефтехимию, а через нее - на пластики, упаковку, промышленную химию и экспортное производство. Иначе говоря, китайская экономика не рушится, но ее маржа постепенно сжимается.

Юго-Восточная Азия: регион, где нефтяной шок быстро становится политическим

Если Европа платит деньгами, а Китай - снижением маржи и ростом стратегических рисков, то Юго-Восточная Азия платит сразу всем: инфляцией, субсидиями, валютным давлением и политической нервозностью. Это один из самых импортозависимых и одновременно самых социально чувствительных регионов мира. Субсидии на ископаемое топливо в Юго-Восточной Азии достигли рекордных 105 млрд долларов, на 60 процентов выше предыдущего пика. Это означает, что у региона и до нынешней войны была хроническая зависимость от административного подавления цен. Новый нефтяной шок лишь снова вскрыл эту старую рану.

Филиппины стали первой страной региона, объявившей национальное энергетическое чрезвычайное положение. Затем последовала остановка оптового рынка электроэнергии, после того как цены в марте резко взлетели: в целом по спотовому рынку - на 58 процентов, а в некоторых зонах еще выше. Для страны, где и без того одни из самых высоких тарифов на электроэнергию в Юго-Восточной Азии, это крайне опасный социальный сигнал. Потому что в Маниле, Себу или Давао энергетический шок быстро превращается в протест против дорогого транспорта, дорогой еды и слабой реакции государства.

Индонезия, крупнейшая экономика АСЕАН, пока удерживает ситуацию за счет масштаба бюджета, но цена удержания быстро растет. Джакарта выделила около 381,3 трлн индонезийских рупий, то есть примерно 22,4 млрд долларов, на субсидии по топливу и электроэнергии. Одновременно Банк Индонезии вынужден сохранять ставку на уровне 4,75 процента из-за инфляционных рисков, связанных с войной. Это типичный пример того, как сырьевой шок разрывает экономическую политику на части: с одной стороны, нужно поддерживать население, с другой - удерживать курс и цены, а с третьей - не задушить рост слишком жесткой денежной политикой.

Таиланд, Вьетнам и Малайзия идут по той же траектории, но разными инструментами. Таиланд готовит налоговые послабления и субсидии на топливо. Вьетнам уже приостанавливал топливные налоги, теряя примерно 7,2 трлн донгов в месяц. Малайзия нарастила энергетические субсидии до около 4 млрд ринггитов в месяц. Формально это помогает смягчить социальный удар. Но по сути это означает, что каждая неделя кризиса переводит еще больше частных издержек в государственный долг, дефицит или недофинансирование других направлений. Регион не решает проблему дорогой энергии, а лишь растягивает ее по времени и переносит в бюджет.

Есть и стратегический ответ региона - ускоренный разворот к биотопливу. Reuters сообщал, что Вьетнам и Индонезия на фоне скачка цен на нефть активизируют биотопливные программы, пытаясь хотя бы частично заместить импортируемые углеводороды. Но здесь возникает новая дилемма: если биотопливо дорожает вместе с пальмовым маслом, кукурузой и агросырьем, регион получает старую проблему "еда или топливо" в новой упаковке. Да, этот маневр снижает импортную зависимость, но одновременно может разогнать продовольственные цены. Для бедных обществ это почти всегда политически опаснее, чем просто дорогой бензин.

Если добавить Европу, Китай и Юго-Восточную Азию в общую картину, то видно следующее. Европа страдает как богатый, но уже уставший импортер - у нее есть деньги на смягчение, но почти не осталось дешевой энергии. Китай страдает как индустриальный гигант - он умеет маневрировать потоками, но не может бесконечно нейтрализовать рост логистических и сырьевых издержек. Юго-Восточная Азия страдает как социально чувствительный импортозависимый регион - там каждый скачок нефти почти автоматически превращается в бюджетную проблему и потенциальный внутриполитический кризис. А это значит, что война вокруг Ирана меняет не только нефтяной рынок. Она меняет глобальную иерархию устойчивости: выигрывают те, кто может финансировать дорогую безопасность, а проигрывают те, кто вынужден каждый месяц покупать энергию по чужой цене.

Пакистан: когда геополитика превращается в режим экономии

Наиболее показателен Пакистан. Reuters и региональные источники фиксировали, что страна, зависящая от импорта более чем на 80 процентов по нефти, была вынуждена поднимать цены на бензин и дизель уже второй раз за месяц, а спотовый LNG подскочил до 20-30 долларов за mmBtu. Для экономики с хроническим дефицитом платежного баланса это почти идеальный шторм: дорожает импорт, слабеет валюта, растет давление на бюджет и электрогенерацию одновременно. Не случайно Исламабад обсуждает новые закупки LNG только при условии, что цены будут хоть как-то приемлемы для электроэнергетики. Это уже не вопрос комфорта населения, а вопрос управляемости всей системы.

Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно простого расчета. Если страна импортирует нефть и нефтепродукты примерно на 15 млрд долларов в год, то даже удорожание корзины на 20 процентов добавляет около 3 млрд долларов дополнительного внешнего счета. Для Пакистана это не техническая поправка, а величина, сопоставимая с пакетом экстренной поддержки. В кризисных экономиках война сначала отражается в котировке Brent, а затем почти без фильтра переходит в дефицит бюджета, рост тарифов и новое обращение к донорам.

Бангладеш и Шри-Ланка: когда счет за газ важнее дипломатии

Бангладеш еще уязвимее. Дакка ищет свыше 2 млрд долларов нового финансирования, чтобы удержать импорт топлива и LNG, а после приостановки катарских поставок власти были вынуждены покупать спотовые партии по более высоким ценам, вводить нормирование газа и останавливать несколько заводов удобрений. Для экономики, где промышленная занятость и экспортная текстильная модель опираются на дешевую энергию, это путь к двойному шоку: сначала удар по платежному балансу, затем по промышленному выпуску.

Теперь переведем это на язык бытовой экономики. Если импортный счет по ископаемому топливу для Бангладеш, по оценке аналитиков, может вырасти на 4,8 млрд долларов, то это эквивалентно примерно 1,1 процента ВВП страны. Для богатой экономики это неприятность. Для бедной - макроэкономическое событие года. Это означает давление на курс, рост цен на перевозки, электроэнергию, пищевую переработку и минеральные удобрения. А значит, и на еду. В странах, где домохозяйства тратят на базовое потребление непропорционально большую долю дохода, инфляция в 3-5 процентов еще переносима, но скачок в 10-15 процентов по топливно-продовольственной корзине быстро становится социальным.

Шри-Ланка, не так давно пережившая собственный долговой обвал, снова вынуждена нормировать топливо. Сообщают о дополнительных ограничениях, закрытии школ, университетов и госучреждений по средам, сокращении транспорта и росте тарифов на электричество. То, что для Вашингтона выглядит как неприятный внешний шок, для Коломбо вновь становится напоминанием о том, как близко может оказаться грань между экономикой и улицей.

Индия: большой рынок, большая подушка, но и большой риск

Индия выглядит прочнее соседей, но именно поэтому особенно интересна аналитически. До войны страна получала более 40 процентов импортируемой нефти с Ближнего Востока, около 60 процентов внутреннего спроса на LPG покрывала импортом, причем около 90 процентов этих поставок обычно шло через Ормуз. В марте импорт сырой нефти в Индию сократился на 13 процентов к февралю, а поставки ближневосточной нефти рухнули на 61 процент, до 1,18 млн баррелей в сутки. Доля региона в импорте упала до исторического минимума 26,3 процента, а Россия оперативно нарастила свою долю примерно до половины поставок. Это блестящий пример того, как большой покупатель может отчасти уйти от шока за счет географии, дипломатии и гибкости закупок. Но даже Индия не может полностью нейтрализовать ценовой эффект.

Наиболее опасный канал для Индии - не только нефть, но и удобрения. Страна получает более 40 процентов мочевины и фосфатных удобрений с Ближнего Востока, а около половины импорта DAP и карбамида приходится на регион. Три индийских завода уже сокращали выпуск мочевины из-за нехватки LNG. Для аграрной державы это прямой мост от ближневосточного конфликта к продовольственной инфляции. Когда фермер не получает удобрение вовремя или получает его по цене на 30-40 процентов выше, война перемещается с морского пролива на рисовое поле.

Настоящий счет приходит не на АЗС, а в продовольственную корзину

Именно удобрения могут оказаться самой недооцененной бомбой этого кризиса. Глава Международного торгового центра ООН предупреждала, что для развивающегося мира угроза дефицита удобрений даже серьезнее, чем дорогая нефть и газ. Около трети мировой торговли удобрениями проходит через Ормуз. Bank of America оценивал рост отдельных цен на удобрения в 30-40 процентов. Если эта динамика закрепится хотя бы на один сезон, развивающиеся страны столкнутся не просто с дорогим импортом, а с меньшей урожайностью, более слабой продовольственной безопасностью и новым витком инфляции.

Это и есть центральная несправедливость нынешнего кризиса. США могут жаловаться на дорогой бензин, но средний американский потребитель все же защищен более высоким доходом, социальной инфраструктурой, глубиной кредитного рынка и масштабом собственной энергосистемы. В бедном мире та же нефтяная прибавка съедает не отдых и не часть необязательных расходов. Она съедает питание, учебу детей, лекарства, возможность доехать на работу и способность малого бизнеса держаться на плаву.

Почему протестов в США меньше, чем должно было бы быть

Есть и политический аспект. Американская общественная реакция на внешние войны всегда запаздывает, пока война не начинает чувствительно бить по внутреннему уровню жизни. Но нынешний кризис в США смягчается сразу несколькими амортизаторами. Во-первых, страна сама производит колоссальные объемы нефти. Во-вторых, доллар и американские активы остаются мировым убежищем. В-третьих, финансовые рынки пока склонны верить, что даже крупный ближневосточный шок не убивает технологический цикл, связанный с AI. В-четвертых, США, в отличие от Южной Азии, не живут в режиме прямой логистической зависимости от Ормуза. Именно поэтому политическая цена войны внутри Америки остается ниже ее глобальной цены.

Но это не значит, что Вашингтон не платит. Он платит инфляцией, более дорогим топливом, сложностями для ФРС, риском стагфляционной развилки и ростом глобального раздражения. IMF прямо говорит: даже базовый сценарий войны ломает траекторию мировой дезинфляции, а в тяжелых вариантах центральным банкам придется ужесточать политику в момент, когда рост уже слабеет. Это худшее сочетание для любой мировой экономики.

Кто выигрывает, а кто только думает, что выигрывает

Иногда звучит аргумент: дорогая нефть выгодна экспортерам. Формально да. Но лишь до определенного предела. Reuters со ссылкой на представителей ООН отмечал, что выгоды для развивающихся производителей энергии будут краткосрочными. Причина проста: многие из них экспортируют сырье, но импортируют дорогие нефтепродукты, оборудование, продовольствие и капитальные товары. Кроме того, физические перебои поставок, страхование, фрахт, риск ударов по инфраструктуре и проблемы с платежами съедают часть ценовой премии. Высокая цена на нефть в условиях войны - это не подарок рынку, а токсичная цена с огромным дисконтом по устойчивости.

Даже попытки быстро обойти Ормуз дают лишь ограниченный эффект. Саудовский East-West Pipeline, эмиратская линия Habshan-Fujairah, иракско-турецкий коридор - все это важные обходные решения, но их совокупно недостаточно, чтобы полноценно заменить нормальную морскую циркуляцию. Рынок может пережить локальный сбой. Он плохо переживает длительное существование в режиме обходных маршрутов, когда каждая тонна сырья требует дополнительной страховки, времени и политической координации.

Главный вывод: война экспортирует инфляцию вниз по лестнице мирового неравенства

Вся мировая экономика сегодня напоминает здание, в котором пожар начался на верхних этажах, но вода заливает прежде всего подвал. Военная инициатива, принятая в логике американской безопасности и ближневосточного силового баланса, в экономическом смысле стала механизмом перераспределения издержек на тех, кто меньше всего может их нести. Не Вашингтон, а Дакка, Коломбо, Карачи, Катманду, Манила и Найроби платят наиболее жесткую цену за перекрытую нефтяную артерию.

Именно поэтому разговор о нынешнем конфликте нельзя вести только в категориях стратегии, сдерживания или дипломатии. Это еще и разговор о глобальной справедливости. Когда Brent поднимается с 61 доллара в январе до 103 в марте, а затем держится около 100 даже на фоне перемирия, это не просто рыночная новость. Это перевод миллионов людей из режима бедности в режим нищеты. Когда IMF режет прогнозы, а ООН предупреждает о дефиците удобрений, это не технократический шум. Это раннее предупреждение о том, что следующий мировой кризис может прийти не из банковского сектора, а из кухни, поля и электросети.

Если смотреть трезво, главный итог уже состоялся. Америка снова доказала, что может позволить себе внешнеполитическую эскалацию дороже, чем почти кто бы то ни было. Но она также вновь показала и другое: каждый раз, когда Вашингтон начинает войну в стратегическом сердце мировой энергетики, реальный счет приходит прежде всего тем, кто не принимал решения, не вел переговоров и не отдавал приказов. Мир платит цену за американскую войну. И, как всегда, бедные платят ее первыми.