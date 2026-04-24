Информация о проведении Генпрокуратурой проверок в ИВ Гянджи является ложной - MEDİA
Информация о проведении Генеральной прокуратурой проверки в Исполнительной власти города Гянджа, которая была опубликована в СМИ, не подтверждена официальными источниками и основана на недостоверных данных.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном Агентством развитию медиа (MEDİA).
"Считаем недопустимым распространение в медиа подобной запрещенной законодательством информации, наносящей ущерб авторитету государственных органов.
Заявляем, что в соответствии с пунктом 14.1.11-1 Закона "О медиа" не допускается публикация (распространение) недостоверной информации.
Призываем субъекты медиа и пользователей социальных сетей быть ответственными при распространении информации и ссылаться на официальные источники", - отмечается в заявлении.
