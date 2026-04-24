Партнерство между Баку и Ригой имеет потенциал стать стратегической линией, соединяющей более обширный регион

Визит Президента Латвии в Азербайджан, состоявшийся 22 апреля, запомнился как важное политическое и экономическое событие, свидетельствующее о переходе отношений между двумя странами на новый этап. Встречи глав двух государств, подписанные документы, сделанные заявления и состоявшийся бизнес-форум продемонстрировали намерение сторон углублять связи не только в дипломатических рамках, но и в плоскости практического сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Этот визит, по сути, стал логическим продолжением отношений, формировавшихся на протяжении многих лет. Декларация о стратегическом партнерстве, подписанная между Азербайджаном и Латвией в 2017 году, уже создала прочную правовую базу для этих связей. Недавние же встречи еще раз продемонстрировали, что этот документ является не просто формальной рамкой, а наполняется реальными проектами и конкретными инициативами", - отметил он.

По словам политолога, политические отношения между Азербайджаном и Латвией строятся на основе стабильности и взаимного уважения. "Обе страны сотрудничают на различных международных платформах и с пониманием относятся к позициям друг друга в вопросах региональной безопасности. В этом контексте на встрече глав государств обсуждались не только двусторонние связи стран, но и более широкие геополитические вопросы. События в Европе и на Ближнем Востоке, региональная безопасность, энергетическая безопасность и транспортные коридоры заняли особое место в повестке сторон. Президент Ильхам Алиев, касаясь этих вопросов, отметил: "Мы обстоятельно обсудили политические события в нашем регионе и продолжим наши переговоры с господином Президентом". Это показывает, что Азербайджан является активным актором уже не только в региональной, но и в более широкой геополитической плоскости. Латвия же как член Европейского Союза играет роль важного "моста" в этом диалоге", - сказал он.

А. Гараев отметил, что одной из самых примечательных сторон визита стал выход вопросов экономического сотрудничества на передний план. Обе стороны признали, что существующий товарооборот не соответствует потенциалу и должен быть увеличен. "Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, касаясь этого вопроса, отметил, что "наш весьма скромный товарооборот необходимо увеличить".Это открытый и реалистичный подход, который одновременно демонстрирует наличие серьезной политической воли для будущего сотрудничества. Азербайджан же успехами, достигнутыми в сфере экономической диверсификации за последние годы, создал благоприятную почву для этого взаимодействия. Снижение зависимости от нефтегазового сектора, развитие ненефтяного сектора и улучшение инвестиционной среды делают страну более привлекательной для иностранных инвесторов. Слова Президента Ильхама Алиева "диверсификация экономики уже стала реальностью" четко отражают эту трансформацию. А эта реальность, в свою очередь, открывает новые возможности для сотрудничества с такими европейскими странами, как Латвия", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что энергетическая сфера остается одним из основных направлений азербайджано-латвийского сотрудничества. "Азербайджан уже на протяжении многих лет играет важную роль в энергетической безопасности Европы. В настоящее время страна экспортирует газ в 16 стран, включая 10 членов Европейского Союза. Примечательным моментом является то, что сотрудничество не ограничивается только традиционной энергетикой. Азербайджан реализует масштабные планы и в сфере возобновляемых источников энергии. Проекты в области солнечной и ветровой энергии, перспективы экспорта "зеленой" энергии имеют стратегическое значение для Европы. Латвия в этой области может стать полезным партнером как с точки зрения технологического опыта, так и институциональных знаний. В частности, опыт Латвии в сфере лесного хозяйства и экологического менеджмента представляет интерес для проектов восстановления, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре", - сказал А. Гараев.

По его словам географическое расположение Азербайджана превратило страну в важный транзитный центр между Востоком и Западом, а также Севером и Югом. "Транскаспийский транспортный коридор и другие международные маршруты уже активно используются. Латвия же играет роль "ворот" для Северной и Центральной Европы. С этой точки зрения логистические возможности двух стран дополняют друг друга. Это сотрудничество не ограничивается только грузоперевозками. Цифровизация, логистические технологии и применение искусственного интеллекта также открывают новые направления в этой сфере. В современную эпоху транспорт - это уже не просто физическая инфраструктура, но и технологическая экосистема", - сказал он.

Политолог отметил, что одним из привлекающих внимание направлений в ходе визита стали перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности. "Обе страны обладают развивающимся потенциалом в этой сфере. Азербайджан уже экспортирует продукцию оборонной промышленности во многие страны. Латвия же стремительно развивается в области оборонных технологий и дронов. Сотрудничество в этой сфере важно не только с военной точки зрения, но и в плане технологических инноваций. Искусственный интеллект, системы безопасности и технологии нового поколения могут еще больше углубить сотрудничество между двумя странами", - сказал он.

А. Гараев подчеркнул, что сфера сельского хозяйства также является одним из основных направлений сотрудничества. "Эта сфера имеет особое социально-экономическое значение. Латвия обладает богатым опытом в этой области, особенно в лесном хозяйстве и экологическом менеджменте. Применение данного опыта возможно в рамках работ по реконструкции, проводимых в Карабахе. Это сотрудничество также может охватывать сферы образования и подготовки кадров. Современное сельское хозяйство уже основывается на принципах технологий, инноваций и устойчивого развития. В связи с этим в рамках визита также была подписана "Декларация о намерениях по сотрудничеству в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Латвийской Республики", - отметил он.

По его словам, визит Президента Латвии в Азербайджан можно расценивать как начало нового этапа в отношениях между двумя странами. "Существуют широкие возможности в сферах политического диалога, экономического сотрудничества, энергетики, логистики, оборонной промышленности и в гуманитарной области. Самое важное же заключается в том, что обе стороны демонстрируют политическую волю для реализации этих возможностей. А это является основным условием для успеха любого партнерства. Ожидается, что в предстоящие годы это сотрудничество еще более отчетливо проявит себя в конкретных проектах, растущем товарообороте и укрепляющихся связях. Этот "мост" между Баку и Ригой обладает потенциалом превратиться в стратегическую линию, соединяющую не только две страны, но и более обширный регион", - добавил политолог.