https://news.day.az/world/1829956.html Спикер парламента Ирана вышел из переговорной группы - СМИ Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф вышел из переговорной группы. Как передает Day.Az, с таким утверждением выступил израильский телеканал "Кешет 12". Согласно информации, это произошло после вмешательства Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранская сторона пока никак не комментировала это сообщение.
Иранская сторона пока никак не комментировала это сообщение. Галибаф, как и глава МИД Ирана Аббас Арагчи, выступал за продолжение диалога с США.
