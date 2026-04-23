Спикер парламента Ирана вышел из переговорной группы

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф вышел из переговорной группы.

Как передает Day.Az, с таким утверждением выступил израильский телеканал "Кешет 12".

Согласно информации, это произошло после вмешательства Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иранская сторона пока никак не комментировала это сообщение. Галибаф, как и глава МИД Ирана Аббас Арагчи, выступал за продолжение диалога с США.