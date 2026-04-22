Проведен ряд мероприятий в связи с 40-й годовщиной Чернобыльской катастрофы

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошли взрыв и пожар. Это событие, названное трагедией XX века, стало одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Взрыв стал причиной выброса в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ.

эта катастрофа повлекла за собой серьезные последствия как для здоровья людей, так и для окружающей среды, вызвала эвакуацию тысяч людей, и значительные территории на долгое время стали непригодными для проживания. Впоследствии Чернобыльская катастрофа послужила толчком к пересмотру международных подходов в области ядерной безопасности и внедрению более строгих контрольных механизмов.

22 апреля члены Общественного объединения "Союз азербайджанских инвалидов Чернобыля" и посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев посетили Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле. Также была отдана дань уважения памяти известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы к их могилам.

Состоялось посещение также Аллеи шехидов, где были возложены цветы к могилам героических сынов, павших в борьбе за суверенитет Родины.

Посол Украины Юрий Гусев в интервью Trend выразил благодарность азербайджанцам, участвовавшим в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Он также отметил особую роль общенационального лидера Гейдара Алиева в те времена, высоко оценил единство и взаимную поддержку, проявленные нашими народами в те тяжелые дни.

Председатель Общественного объединения "Союз азербайджанских инвалидов Чернобыля" отметил, что с момента Чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года, прошло 40 лет. Он подчеркнул, что для обеспечения в полном объеме социальных прав лиц, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, по инициативе великого лидера Гейдара Алиева в 1993 году был принят закон. Указом Президента Ильхама Алиева от 9 сентября 2008 года инвалидам Чернобыля была назначена президентская пенсия как инвалидам войны. До сих пор инвалиды Чернобыля обеспечиваются как президентской пенсией, так и пенсионным пособием. Указом Президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года были усилены масштабные меры по улучшению жилищных условий семей шехидов и инвалидов войны. Инвалиды Чернобыля также были включены в этот указ, и до настоящего времени 450 семей инвалидов Чернобыля обеспечены жильем.

Затем было проведено мероприятие Общественного объединения "Союз азербайджанских инвалидов Чернобыля", посвященное 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В мероприятии приняли участие председатель "Союза азербайджанских инвалидов Чернобыля" Миргасан Гасанов, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Джалил Халилов, председатель правления Национального форума неправительственных организаций Азербайджана Рамиль Искендерли и др.

Выступая на мероприятии, Миргасан Гасанов заявил, что после Чернобыльской катастрофы более 2 тысяч азербайджанских детей родились с различными заболеваниями. По его словам, в ликвидации последствий катастрофы участвовало более 8 500 азербайджанцев.

В своем выступлении Джалил Халилов отметил, что азербайджанское государство проявляет постоянное внимание и заботу о лицах, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Он выразил благодарность азербайджанским чернобыльцам за участие в ликвидации последствий катастрофы.

Рамиль Искендерли, в свою очередь, подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл огромную роль в определении законодательной базы для проведения мер по улучшению социального благосостояния лиц, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, и сейчас эта политика продолжается. Он добавил, что через два дня вместе с главой Общественного объединения "Союз азербайджанских инвалидов Чернобыля" Национальный форум неправительственных организаций проведет общественные слушания. Это будет осуществлено в рамках серии мероприятий Общественного объединения "Союз азербайджанских инвалидов Чернобыля".

Также на мероприятии Миргасан Гасанов в результате голосования был единогласно переизбран председателем Объединения "Союз азербайджанских инвалидов Чернобыля".