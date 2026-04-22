Kapital Bank объявил коэффициент покрытия ликвидности на конец прошлого года

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель председателя Правления Kapital Bank Джавид Мирзоев сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам деятельности на 2026 год представляемого им банка.

"Одним из решающих факторов, поддерживающих наши международные рейтинги, является высокий уровень нашей ликвидности. Поскольку большая часть наших процентных активов инвестирована в краткосрочные и среднесрочные кредиты, государственные ценные бумаги и надежные облигации, наш банк всегда обладает высокой ликвидностью.

В заключение хотел бы отметить, что на конец 2025 года наш коэффициент покрытия ликвидности (LCR) составил 102,7 процента в национальной валюте, 310 процентов в иностранной валюте, а в целом - 137,9 процента. То, что мы значительно превышаем минимальный порог в 100 процентов, требуемый стандартами Базеля III, демонстрирует, что наш банк обладает достаточно прочным буфером ликвидности для любых рыночных условий", - подчеркнул он.