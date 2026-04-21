Утечка аксессуаров раскрыла возможные цвета iPhone 18 Pro

Инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в китайской соцсети Weibo изображение защитных накладок для блока камер будущих iPhone 18 Pro, которые, по всей видимости, соответствуют ранее появившимся данным о новой цветовой палитре устройств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По слухам, Apple рассматривает четыре варианта для iPhone 18 Pro и Pro Max: светло-голубой, темно-вишневый, темно-серый и серебристый. Представленные аксессуары выполнены из анодированного алюминия и обозначены как черный, серебристый, винно-красный и синий.

Отмечается, что это не оригинальная часть корпуса, а сторонний аксессуар, предназначенный для защиты камер.

Дополнительную информацию предоставил инсайдер Instant Digital, по словам которого, в будущих смартфонах Apple может отказаться от классического черного варианта, которого не было и в серии iPhone 17 Pro. При этом окончательного решения пока нет.

Смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max ожидаются в сентябре вместе со складным iPhone Fold (Ultra). Предварительно, базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 будут представлены лишь в начале 2028 года.