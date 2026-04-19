СМИ узнали, почему Трамп не поддержал захват острова Харк

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать идею захвата иранского острова Харк американскими военными, опасаясь значительных потерь в случае наземной операции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Трампа убеждали, что операция по высадке на остров пройдет успешно. Однако он посчитал, что американские военные могут оказаться уязвимой целью и понести "неприемлемо высокие потери".

Остров Харк является ключевым пунктом нефтяной инфраструктуры Ирана, где расположены основные экспортные терминалы. Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможности его захвата.