Трамп объявил состав делегации для переговоров с Ираном
В переговорах с Ираном примут участие специальный представитель президента США Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.
Как передает Day.Az, эту информацию озвучил президент США Дональд Трамп в интервью ABC.
Трамп также выразил оптимизм относительно переговоров с Ираном, подчеркнув, что, по его мнению, для достижения соглашения осталось совсем немного разногласий. Он добавил, что еще не обсуждал этот вопрос с вице-президентом.
Ранее сообщалось, что переговоры между США и Ираном могут состояться в понедельник, 20 апреля, в Пакистане, однако официального подтверждения даты пока нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре