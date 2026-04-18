Трамп объявил состав делегации для переговоров с Ираном

В переговорах с Ираном примут участие специальный представитель президента США Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

Как передает Day.Az, эту информацию озвучил президент США Дональд Трамп в интервью ABC.

Трамп также выразил оптимизм относительно переговоров с Ираном, подчеркнув, что, по его мнению, для достижения соглашения осталось совсем немного разногласий. Он добавил, что еще не обсуждал этот вопрос с вице-президентом.

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Ираном могут состояться в понедельник, 20 апреля, в Пакистане, однако официального подтверждения даты пока нет.