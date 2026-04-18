Сделка США и Ирана может быть сорвана
Сделка США с Ираном по ядерной программе может сорваться, несмотря на то, что большинство вопросов уже согласовано.
Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, такой сценарий допустил президент США Дональд Трамп.
Он рассчитывает на то, что процесс заключения сделки пройдет быстро, однако не исключает возможных неожиданностей.
"Этот процесс, мы продвигаемся хорошо, но кто знает, что ждать. Кто знает, что ждать от Ирана, в частности", - сказал президент.
