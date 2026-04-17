Huawei выпустит часы со встроенными наушниками

Китайская корпорация Huawei вернется к идее умных часов, в корпус которых будут встроены наушники. На это обратило внимание издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Huawei опубликовала в своих соцсетях тизер, который раскрыл новое носимое устройство бренда. Им окажется Watch Buds 2 - смарт-часы получат нишу под беспроводные наушники внутри корпуса. Официально гаджет покажут на презентации 20 апреля.

Девайс получит экран-циферблат, который будет откидываться вверх по нажатию боковой кнопки. Под дисплеем находится ниша, в которой спрятана пара наушников. В Huawei обратили внимание, что наушники имеют компактную форму - их почти не видно в ушах пользователя. Также они универсальны: наушники можно менять местами.

Журналисты напомнили, что это не первое подобное устройство от китайской компании. В 2022 году фирма представила Watch Buds - похожие часы, совмещенные с кейсом для наушников. Оригинальную модель тогда оценили в 2988 юаней.