В Бакинском поселке временно отключат подачу электроэнергии

Сегодня на территориях, входящих в зону обслуживания Баладжарского управления по энергоснабжению и сбыту, ожидается временное отключение электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеришыг" в ответ на запрос Milli.Az.

Так, на данной территории будет заменен трансформатор мощностью 630 кВА на новый - мощностью 1000 кВА.

В связи с проведением работ по реконструкции с 11:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена в поселке Баладжары (новый жилой массив), в районе зданий ATV, а также в нижней части территории Главного управления государственной дорожной полиции.

После завершения ремонтно-восстановительных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.