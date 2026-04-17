В Бакинском поселке временно отключат подачу электроэнергии
Сегодня на территориях, входящих в зону обслуживания Баладжарского управления по энергоснабжению и сбыту, ожидается временное отключение электроэнергии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеришыг" в ответ на запрос Milli.Az.
Так, на данной территории будет заменен трансформатор мощностью 630 кВА на новый - мощностью 1000 кВА.
В связи с проведением работ по реконструкции с 11:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена в поселке Баладжары (новый жилой массив), в районе зданий ATV, а также в нижней части территории Главного управления государственной дорожной полиции.
После завершения ремонтно-восстановительных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.
