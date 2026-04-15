Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал 15 апреля заседание кабинета безопасности, в который входят ключевые министры силового блока правительства.

Как передает Day.Az, об этом рассказал ТАСС израильский правительственный источник.

"Могу сказать, что сегодня соберется [кабинет безопасности]", - уточнил он.

Источник не сообщил, какие темы намерены обсудить участники в ходе предстоящего заседания.

По данным портала Ynet, кабинет безопасности может рассмотреть предложение о прекращении огня в Ливане.