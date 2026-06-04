У резиденции экс-премьера Сомали произошла стрельба

Звуки выстрелов были слышны в районе резиденции бывшего премьер-министра Сомали Хасана Али Хайре в Могадишо на фоне растущей напряженности в области безопасности, охватившей в последнее время столицу. Об этом сообщает Garowe Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что стрельба была зафиксирована в районе Далкада Сайидка.

"Звуки выстрелов продолжают доноситься до окрестностей, поскольку в сомалийской столице сохраняется высокая напряженность в сфере безопасности", - говорится в публикации.