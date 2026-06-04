Политические силы, стоящие за нынешним премьер-министром Армении, уже долгое время поддерживают западные стандарты.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, любое суверенное государство имеет право самостоятельно выбирать то, что считает своим приоритетом, ценностью и предпочтительным партнёром.

Путин отметил, что принятие в Армении закона о начале процесса вступления в Европейский союз вызвало обеспокоенность в России.

"Это решение само по себе является правом Армении. Однако Армения является частью Евразийского экономического союза, а это разные стандарты", - сказал он.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы в исторической перспективе Европейский союз и ЕАЭС придерживались единых стандартов.

"Тогда это было бы единое большое экономическое пространство. Но сейчас достичь этого невозможно", - добавил Путин.