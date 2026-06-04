Турал Гаджилы о росте экспорта ювелирной продукции Азербайджана

В первом квартале текущего года экспорт ювелирной продукции Азербайджана увеличился на 47%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы на церемонии открытия выставки Azerbaijan Jewelry Show в Баку.

По его словам, ювелирная отрасль имеет важное значение для экономики и экспортного потенциала страны.

"Поскольку ювелирная отрасль добавляет дополнительную стоимость нашему производству и экспорту, ее поддержка для нас особенно важна. В первом квартале текущего года экспорт ювелирной продукции Азербайджана значительно вырос - на 47%. Этот показатель имеет большое значение для нашей экономики", - отметил он.

Т. Гаджилы подчеркнул, что выставка Azerbaijan Jewelry Show играет особую роль в продвижении азербайджанского ювелирного искусства как части культуры и традиций страны.

Он также сообщил, что после церемонии открытия для гостей будет организована экскурсия по выставке, в ходе которой участники смогут ближе ознакомиться с ювелирной отраслью Азербайджана.

Представитель AZPROMO поблагодарил турецких партнёров за участие в мероприятии.

"Это первая ювелирная выставка. В дальнейшем мы планируем расширять её масштабы и привлекать больше международных участников и компаний. Пользуясь случаем, приглашаю ваши компании к участию в будущих выставках", - добавил Турал Гаджилы.

Отметим, что в международной выставке Azerbaijan Jewelry Show участвуют компании из Азербайджана и Турции, работающие в ювелирной сфере.

На выставке представлены изделия из драгоценных камней, золота и серебра, слитки и монеты, бижутерия, упаковка для ювелирных изделий, а также оборудование и материалы для ювелирной промышленности.