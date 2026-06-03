https://news.day.az/politics/1839104.html Азербайджан и ЕС возобновляют переговоры о стратегическом партнерстве - ФОТО Европейский союз и Азербайджан в предварительном порядке завершили работу над текстом документа "Приоритеты партнерства". Как передает Day.Az, об этом сообщается в публикации в аккаунте представительства ЕС в Азербайджане. Отмечено, что переговоры о новом двустороннем соглашении официально возобновлены.
Азербайджан и ЕС возобновляют переговоры о стратегическом партнерстве - ФОТО
Европейский союз и Азербайджан в предварительном порядке завершили работу над текстом документа "Приоритеты партнерства".
Как передает Day.Az, об этом сообщается в публикации в аккаунте представительства ЕС в Азербайджане.
Отмечено, что переговоры о новом двустороннем соглашении официально возобновлены.
"Наш главный приоритет - укрепление диалога, взаимосвязи и экономическое сотрудничество", - говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре