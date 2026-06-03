Азербайджан и ЕС возобновляют переговоры о стратегическом партнерстве

Европейский союз и Азербайджан в предварительном порядке завершили работу над текстом документа "Приоритеты партнерства".

Как передает Day.Az, об этом сообщается в публикации в аккаунте представительства ЕС в Азербайджане.

Отмечено, что переговоры о новом двустороннем соглашении официально возобновлены.

"Наш главный приоритет - укрепление диалога, взаимосвязи и экономическое сотрудничество", - говорится в сообщении.