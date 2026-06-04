В некоторых школах Баку уроки пройдут онлайн

В связи с проведением 5 июня мониторинга среди учащихся IV классов, а 6 июня - среди учащихся VI классов, в ряде столичных школ, определенных как центры мониторинга, учебный процесс будет переведен в дистанционный формат.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении образования города Баку (УОГБ).

Отмечается, что 5 июня в 108 центрах мониторинга для всех классов, кроме IV, а 6 июня в школах, работающих по шестидневному графику, для всех классов, кроме VI, занятия будут проводиться онлайн для обеспечения непрерывности образовательного процесса.

Подчеркивается, что результаты мониторинга не влияют на итоговые оценки учащихся и перевод в следующий класс.

В целом по стране мониторинг охватит более 300 тысяч учащихся IV и VI классов. В компьютерной форме участие примут 13 552 школьника.