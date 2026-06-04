В Закон "О дорожном движении" предлагается внести изменения, касающиеся информационно-указательных дорожных знаков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, информационно-указательные знаки имеют прямоугольную форму и предназначены для информирования водителей и других участников дорожного движения об особенностях дорожной обстановки, названиях населенных пунктов, правилах их проезда, а также для установления режима движения на отдельных участках улиц и дорог. Для этой группы знаков используются различные цвета фона. Зеленый фон обозначает автомагистраль, а синий - все остальные автомобильные дороги.

Проектом предлагается изменить это правило: синий фон будет использоваться для обозначения как автомагистралей, так и всех остальных автомобильных дорог.