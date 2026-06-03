Азербайджан и ВБ готовят новые проекты

Азербайджан обсуждает со Всемирным банком развитие проектов в сфере возобновляемой энергетики, включая солнечную генерацию и программы по установке панелей на крышах зданий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на панельной дискуссии, проходящей в рамках 31-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия".

Замминистра отметил, что страна находится в процессе перехода к зелёной энергетике и активно инвестирует в развитие возобновляемых источников энергии.

"Уже к следующему году мы планируем ввести и интегрировать 2 гигаватта мощности в национальную энергосистему, которые будут вырабатывать 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволит сократить выбросы углерода и парниковых газов на 2,4 миллиона тонн, а также высвободить 1,1 миллиарда кубометров газа, который можно будет использовать внутри страны, а также направить на экспорт", - сказал он.

Он сообщил, что предварительные результаты совместного со Всемирным банком исследования показывают значительный потенциал развития крышных солнечных батарей в стране и интерес со стороны рынка и инвесторов.

О.Зейналов также подчеркнул, что Министерство энергетики Азербайджана готово поддерживать дальнейшую реализацию и продвижение результатов исследования и соответствующих проектов.