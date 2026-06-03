https://news.day.az/society/1838932.html Введена платная эксплуатация дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша - ВИДЕО Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша введена в платную эксплуатацию. Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Введена платная эксплуатация дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша - ВИДЕО
Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша введена в платную эксплуатацию.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Отмечается, что согласно требованиям законодательства, эксплуатация платной автомобильной дороги возможна при наличии бесплатной альтернативной дороги, соответствующей государственным стандартам, с предоставлением гражданам возможности выбора. В связи с этим Дорога Победы выполняет функцию бесплатного альтернативного маршрута.
Таким образом, участники дорожного движения могут самостоятельно выбирать между платной дорогой Ахмедбейли-Физули-Шуша и бесплатной альтернативой - Дорогой Победы.
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