Введена платная эксплуатация дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша

Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша введена в платную эксплуатацию.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что согласно требованиям законодательства, эксплуатация платной автомобильной дороги возможна при наличии бесплатной альтернативной дороги, соответствующей государственным стандартам, с предоставлением гражданам возможности выбора. В связи с этим Дорога Победы выполняет функцию бесплатного альтернативного маршрута.

Таким образом, участники дорожного движения могут самостоятельно выбирать между платной дорогой Ахмедбейли-Физули-Шуша и бесплатной альтернативой - Дорогой Победы.