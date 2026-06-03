https://news.day.az/world/1839001.html Ракетная атака по аэропорту Кувейта: есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕО Власти Кувейта сообщили, что утром по аэропорту страны был нанесен ракетный удар со стороны Ирана. В результате атаки, как передает Day.Az, погиб как минимум один человек, еще десятки получили ранения. Кроме того, в соцсетях распространяются неподтвержденные сведения о крупном пожаре на американской военной базе в Кувейте.
Ракетная атака по аэропорту Кувейта: есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕО
Власти Кувейта сообщили, что утром по аэропорту страны был нанесен ракетный удар со стороны Ирана.
В результате атаки, как передает Day.Az, погиб как минимум один человек, еще десятки получили ранения.
Кроме того, в соцсетях распространяются неподтвержденные сведения о крупном пожаре на американской военной базе в Кувейте.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре