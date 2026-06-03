есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕО

Власти Кувейта сообщили, что утром по аэропорту страны был нанесен ракетный удар со стороны Ирана.

В результате атаки, как передает Day.Az, погиб как минимум один человек, еще десятки получили ранения.

Кроме того, в соцсетях распространяются неподтвержденные сведения о крупном пожаре на американской военной базе в Кувейте.