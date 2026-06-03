Футболку Пеле выставят на аукцион за $6 млн

Игровая футболка легендарного бразильского футболиста Пеле, в которой он выступал в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукцион с начальной оценкой в 6 миллионов долларов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Athletic.

В решающем матче турнира сборная Бразилии одержала победу над Швецией со счетом 5:2 и впервые в своей истории завоевала титул чемпионов мира. На тот момент Пеле было всего 17 лет.

Торги стартуют 29 июня и продлятся до 16 июля.

Рекорд самой дорогой футбольной футболки, проданной на аукционе, по-прежнему принадлежит Диего Марадоне. В 2022 году его игровую майку с чемпионата мира 1986 года, на котором Аргентина стала победителем турнира, продали за 9,28 миллиона долларов.