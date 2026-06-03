https://news.day.az/world/1839024.html Пожар в отеле Нью-Дели: много погибших - ФОТО - ВИДЕО В Нью-Дели в отеле произошел пожар, в результате которого погибли не менее 21 человека. Как сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел в районе Малвия Нагар, в отеле, расположенном в жилой зоне, где в основном проживают студенты и молодежь, передает Day.Az. Не менее 40 человек удалось спасти.
Пожар в отеле Нью-Дели: много погибших - ФОТО - ВИДЕО
В Нью-Дели в отеле произошел пожар, в результате которого погибли не менее 21 человека.
Как сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел в районе Малвия Нагар, в отеле, расположенном в жилой зоне, где в основном проживают студенты и молодежь, передает Day.Az.
Не менее 40 человек удалось спасти. Пожар считается одним из самых серьезных происшествий в столице Индии за последние годы.
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