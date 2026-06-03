В Нью-Дели в отеле произошел пожар, в результате которого погибли не менее 21 человека.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел в районе Малвия Нагар, в отеле, расположенном в жилой зоне, где в основном проживают студенты и молодежь, передает Day.Az.

Не менее 40 человек удалось спасти. Пожар считается одним из самых серьезных происшествий в столице Индии за последние годы.