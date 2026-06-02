В этом поселке Баку два дня не будет воды

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку временно будет прекращена подача воды.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Согласно информации, в связи с подключением новой водопроводной линии к действующей сети подача питьевой воды в поселок будет приостановлена с ночных часов 2 июня до полудня 4 июня.

Отмечается, что после завершения работ водоснабжение будет восстановлено поэтапно.

В агентстве попросили абонентов с пониманием отнестись к временным неудобствам и поблагодарили за терпение.