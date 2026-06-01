Король Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Камбоджи Нородом Сиамони направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Господин Президент.
Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, выразить Вам наилучшие пожелания здоровья, личного благополучия, Вашему народу - прогресса и процветания.
Высоко ценю добрые дружеские отношения и сотрудничество между Королевством Камбоджа и Азербайджанской Республикой. Уверен, что эти отношения в ближайшие годы получат еще большее развитие на благо двух стран и народов.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре