Король Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Камбоджи Нородом Сиамони направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Господин Президент.

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, выразить Вам наилучшие пожелания здоровья, личного благополучия, Вашему народу - прогресса и процветания.

Высоко ценю добрые дружеские отношения и сотрудничество между Королевством Камбоджа и Азербайджанской Республикой. Уверен, что эти отношения в ближайшие годы получат еще большее развитие на благо двух стран и народов.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".