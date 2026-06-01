За праздники скорая помощь в Баку получила более 9 тысяч вызовов

За праздничные выходные в службу скорой помощи поступило более 9 тысяч обращений.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

Отмечается, что в праздничные дни центр работал в усиленном режиме.

"С 27 по 31 мая 2026 года в службу скорой медицинской помощи по городу Баку поступило 9 592 вызова. По итогам обращений 899 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным необходимая помощь была оказана на месте.

Наибольшее число обращений было зарегистрировано 28 мая. В этот день поступил 2 061 вызов, госпитализированы 190 человек.

Основными причинами вызовов стали повышение артериального давления, различные травмы, диспепсические симптомы, кардиологические и респираторные заболевания, а также другие проблемы со здоровьем", - говорится в сообщении.