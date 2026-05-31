Арагчи о результатах переговоров Ирана и США

Выводы о переговорах с США делать преждевременно.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, переговоры и обмен сообщениями между Ираном и США через посредников продолжаются, однако делать какие-либо выводы преждевременно до достижения конкретных результатов.

"Все, что сейчас говорится, - это предположения, которым не стоит придавать значения до тех пор, пока не станет все окончательно ясно", - отметил министр.

Арагчи подчеркнул, что текущий процесс взаимодействия между сторонами продолжается, и окончательные оценки можно будет дать только после достижения реального прогресса.