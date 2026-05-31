Зеленский заявил о возможности урегулирования войны с Россией

Россия продолжает терять инициативу на поле боя, и поэтому появилась возможность для дипломатического урегулирования войны.

Как передает Day.Az, об этом президент Украины Володимир Зеленский написал в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, Россия начала терять инициативу на фронте с декабря 2025 года. Он отметил, что в январе 2026 года сообщил американским партнёрам о наличии окна возможностей для переговоров, поскольку российская армия ежемесячно будет нести всё большие потери.

Зеленский также подчеркнул, что в настоящее время Россия не способна за месяц захватить больше территории, чем украинские войска освобождают за тот же период.

"Поэтому я считаю, что до следующей зимы мы должны найти дипломатическое решение - сесть за стол переговоров и начать диалог. Однако это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны российского общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию", - добавил Зеленский.