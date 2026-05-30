https://news.day.az/world/1838175.html Через Ормузский пролив прошли 20 судов Через Ормузский пролив с разрешения иранской стороны проследовали 20 судов. Как передает Day.Az, об этом 30 мая сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале. "Проход 20 судов через Ормузский пролив с разрешения военно-морских сил", - отмечается в сообщении.
Через Ормузский пролив прошли 20 судов
Через Ормузский пролив с разрешения иранской стороны проследовали 20 судов.
Как передает Day.Az, об этом 30 мая сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.
"Проход 20 судов через Ормузский пролив с разрешения военно-морских сил", - отмечается в сообщении.
Другие подробности, включая принадлежность судов и характер перевозимых грузов, не уточняются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре