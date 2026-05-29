В Бейлагане дотла сгорел частный дом

В Бейлагане полностью сгорел шестикомнатный дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован в селе Гахраманли.

Пожар, начавшийся в доме жителя села Бахмана Каримова, быстро охватил все строение. В результате оно полностью сгорело вместе с бытовыми принадлежностями и стало непригодным для использования.

На место происшествия были вызваны сотрудники Бейлаганской районной пожарной охраны Министерства чрезвычайных ситуаций. Пожар был потушен пожарными, удалось предотвратить распространение огня на соседние дома.

Отметим, что владелец дома Бахман Каримо, является сотрудником Бейлаганской районной пожарной охраны Министерства чрезвычайных ситуаций.

Проводится расследование инцидента.