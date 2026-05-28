Президент Перу направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Перу Хосе Мария Балькасар Селада направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Рад от имени Правительства и народа Перу, а также от себя лично передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, выражаю наилучшие пожелания процветания и прогресса Азербайджанской Республике, вновь подтверждаю решимость углублять политический диалог, сформировавшийся между Перу и Азербайджаном на протяжении трех десятилетий. Убежден, что наши совместные усилия послужат устойчивому развитию двух стран, внесут вклад в расширение сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Возобновляя поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить Вашему превосходительству свое глубокое уважение и почтение".