В Иране заявили об отсутствии сделки с США по Ормузу Вопрос обогащенного урана не входит в повестку переговоров между Ираном и США. Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери. По его словам, Иран и США пока не достигли соглашения по вопросу открытия Ормузского пролива.
"Иран и Оман ведут переговоры о создании нового механизма для прохода судов через Ормузский пролив", - отметил Багери.
Он также подчеркнул, что непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, при этом вопрос обогащенного урана не рассматривается в рамках переговоров.
