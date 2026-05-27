В Иране заявили об отсутствии сделки с США по Ормузу

Вопрос обогащенного урана не входит в повестку переговоров между Ираном и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

По его словам, Иран и США пока не достигли соглашения по вопросу открытия Ормузского пролива.

"Иран и Оман ведут переговоры о создании нового механизма для прохода судов через Ормузский пролив", - отметил Багери.

Он также подчеркнул, что непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, при этом вопрос обогащенного урана не рассматривается в рамках переговоров.