Грандиозная премьера оперы о любви Низами и Афаг на сцене Astana Opera

Автор: Улькяр Алиева, музыковед, доктор наук, профессор

На сцене лучшего на азиатском и одного из ведущего на постсоветском пространстве театра Astana Opera в течение двух вечеров с большим успехом прошла мировая премьера новой казахской оперы "Дочь кыпчакская Аппак", повествующей о любви великого азербайджанского поэта и мыслителя XII века Низами Гянджеви и его жены, возлюбленной Аппак (в азербайджанской транскрипции Афаг), ставшей прообразом многих его пленительных поэтических женских образов.

Написанная казахскими композиторами Серикжаном и Алиби Абдинуровыми в столь редком для современного музыкально-сценического искусства жанре большой оперы (продолжительность оперы около трех часов) на либретто Тлеугазы Бейсембека (по мотивам драмы Габита Мусрепова "Дочь кыпчакская Аппаг") музыка оперы, непосредственно связанная с народными истоками, соединяет мягкий задушевный лиризм с подлинным драматическим пафосом. Для создания локального колорита, переплетения двух культур, в оркестровке новой оперы используется звучание домбры и тара в исполнении Садига Намазова. Дирижером-постановщиком оперы выступил Ерболат Ахмедьяров.

Исходя из исторической фабулы новой казахской оперы, ее с полным основанием можно причислить к жанру героического оперного эпоса. В основе его сюжета - два основных конфликта: политический (противопоставление двух государств и правителей - эмира Дербенда Музаффара ад-Дина и кыпчакского правителя Дангаз хана) и любовный конфликт (в рамках многоугольника: Аппак - Низами - Муззафар - Мехрибан).

В спектакле были задействованы: Аппак - Бибигуль Жанузак и Улпан Аубакирова, Низами - Жан Тапин, Музаффар - Евгений Чайников, Мехрибан - Татьяна Вицинская, Дангаз - Расул Жармагамбетов и Талгат Галеев, Шараф - Талгат Мусабаев.

Создание новой национальной оперы - дело кропотливое, сложное. А новые музыкально-сценические произведения, причем такого уровня и поставленные в поистине монументальных масштабах, как опера "Аппак", нужны и чрезвычайно важны - ни у кого не вызывает сомнения. Они, как "глоток свежего воздуха", не позволяют расцвести эпигонству, попытке жить национальному музыкальному театру исключительно старыми запасами.

Прежде всего, я бы хотела отметить музыкальный материал оперы, который просто завораживает. Замечательна музыка произведения, моментами экспрессивная, мощная, а моментами - удивительно трогательная, трепетная. Лирическое начало в музыке становится главенствующим в раскрытии любовной линии оперы, портретной характеристики Низами. Отметим яркие сцены: батальную, триумфальное шествие во дворце, свадьбу. Большое впечатление своей поистине фресковой росписью оставляет оптимистический финал оперы, раскрывающий "врата небес" - свободного и светлого будущего кыпчаков.

Во время разговора с Серикжаном Абдинуровым композитор отметил свое уважение и восхищение азербайджанским музыкальным искусством. Он отметил, что, проходя воинскую службу в советские годы вблизи Баку, он пользовался каждым увольнением, чтобы посетить Азербайджанскую консерваторию, концерты. Познакомился с творчеством азербайджанских композиторов, исполнителей, в том числе он отметил концерт Вагифа Мустафазаде, который произвел на него неизгладимое впечатление. Видимо, поэтому, в "азербайджанских страницах" оперы чувствуются гаджибековские интонации. Опера идет на казахском языке и для меня стало приятным сюрпризом исполнение арии Низами на азербайджанском языке.

Безусловно, в опере важна, прежде всего, музыкальная основа. Однако театр - искусство визуальное и не менее важна сценическая составляющая оперы. Отметим яркую, просто роскошную сценографию новой казахской оперы, созданной Софьей Тасмагамбетовой и Павлом Драгуновым, введение на сцену двух белых верблюдов в дворцовой сцене и пяти лошадей в батальной сцене.

Постановку столь масштабной оперы в стиле colossal осуществил известный российский режиссер Михаил Панджавидзе, которого я считаю одним из ведущих на постсоветском пространстве. Он удивительно тонко чувствует зрительскую конъюнктуру, он - мастер перфоманса. В свое время самый масштабный оперный режиссер Франко Дзеффирелли использовал в своих постановках чуть менее 300 человек. В казахской постановке оперы "Аппак" принимает участие 400 исполнителей на сцене - факт достойный книги рекордов Гиннеса как самый масштабный оперный проект.

Режиссер на протяжении всей постановки использует, с позволения сказать, немузыкальные лейтобразы - это видеоинсталляции парящего беркута, который носит символический аспект (как известно, изображение беркута отмечено на флаге Казахстана, а в спектакле - на флаге кыпчаков), и бессмертных поэтических строк, предваряющих каждую картину. И все же, самое большее впечатление оставляет финальная сцена - Низами и Аппак на фоне ликующих кыпчаков уходят к солнцу, в Вечность. Вся сцена словно символическое отображение чаяния народа, его надежды и ожидания на возрождение и возвращение мира и земли.

На пресс-конференции директор Astana Opera Александр Совостьянов, который накануне премьеры оперы указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева был удостоен ордена "Құрмет", отметил, что после премьеры оперу "Аппак" планируется популяризировать на международной сцене, представить во время международных гастрольных выступлений. Также он отметил, что планируется представление оперы, прежде всего, в Азербайджане, на Родине великого поэта. При этом оценивая технические возможности будущих гастролей, масштаб декораций и постановочных решений, директор Astana Opera отметил, что спектакль требует особой подготовки к перевозке и монтажу на других сценах.

И хотелось бы подчеркнуть интересный факт. В составе исполнителей партии Низами значится казахстанский вокалист азербайджанского происхождения Рамзат Балакишиев - обладатель замечательного лирико-драматического тенора. Надеюсь, в скором времени услышать его исполнение в опере "Аппак" на бакинской сцене. Тем более отметим общественно-политический аспект данных гастролей в области укрепления культурных связей между двумя тюркскими государствами. Ведь один удачный международный проект в сфере культуры имеет более весомый вклад в плане укрепления международного сотрудничества, чем сотни задекларированных документов.