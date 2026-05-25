Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Председатель,
Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва на угольной шахте в провинции Шаньси.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".
