Сельское хозяйство формирует 5,9% ВВП Азербайджана

В 2025 году сельскохозяйственное производство составило 5,9 процента валового внутреннего продукта, а в ненефтяном валовом внутреннем продукте его доля составила 8,3 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном вопросам сельского хозяйства.

Министр подчеркнул, что почти 50 процентов занятости в регионах обеспечивается именно в сфере сельского хозяйства.

"В Азербайджане 55 процентов земельного фонда и более 70 процентов потребляемой воды используется в сельском хозяйстве. Это дает нам основания полагать, что мы не должны думать только о производстве сельскохозяйственной продукции. В то же время мы должны в рамках программы учитывать рациональное использование ресурсов и адаптацию к климату", - отметил М.Мамедов.