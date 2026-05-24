Требования новой эпохи: в Азербайджане наступает время ИИ-специалистов

Автор: Азер Ахмедбейли

Последние новости, связанные с технологиями и цифровой средой в Азербайджане, начинают создавать ощущение, что происходит нечто более крупное, чем просто развитие отдельной сферы. Одним из таких сигналов стал существенный рост рейтинга Азербайджана в международном индексе кибербезопасности NCSI. Это не только улучшение технического показателя. Это признак того, что в государстве идет процесс перестройки под новые требования времени.

За последние месяцы в Азербайджане принят целый ряд решений и инициатив, которые отражают изменение отношения государства к цифровой инфраструктуре и технологической устойчивости. Была принята стратегия цифровой экономики на 2026-2029 годы. Создан Совет по цифровому развитию. Появляются проекты, связанные с инфраструктурой для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (дата-центры). Запускаются программы по ИИ, машинному обучению и защите данных. Азербайджанские ИИ-стартапы начинают получать международные гранты и выходить за пределы локального рынка.

По отдельности все это может казаться набором фактов из технологического раздела новостей, но когда видишь всю цепочку целиком, возникает более широкая картина - цифровизация перестает быть отдельной сферой и постепенно превращается в основу для всей экономики.

Когда-то ядром индустриальной эпохи были инженеры. В энергетическую эпоху эту роль стали играть нефтяники, а период глобализации резко поднял значение финансистов и специалистов международной экономики. Сейчас буквально на глазах возникает другой запрос - люди, обладающие знаниями в цифровых технологиях, и они постепенно начинают играть системную роль в жизни государства.

Цифровые инструменты постепенно проникают практически во все сферы - от банков и госуслуг до транспорта и образования, и общество ежедневно ощущает это. Именно поэтому сегодняшние новости про искусственный интеллект или цифровые платформы начинают восприниматься уже не как обычный поток информации про IT. Они дают понимание того, что страна входит в период быстрого изменения среды, в которой будет жить новое поколение.

Долгое время престиж в общественном восприятии был связан с нефтяным сектором, госслужбой, юриспруденцией или классическим менеджментом. Именно там многие видели стабильность, статус и перспективу. Сегодня, в цифровую эпоху, начинает формироваться новый социальный тип - человек, способный работать в сложной цифровой среде, взаимодействовать с ИИ, ориентирующийся в работе с данными и понимающий язык автоматизированных систем. Эти навыки создают востребованность, престиж, высокий доход и возможность работать глобально.

Изменения затрагивают не только рынок труда. Меняется атмосфера в обществе и молодежной среде. Меняется отношение к знаниям, карьерные ожидания, представление об успешности и даже стиль мышления. Это похоже на начало новой социальной эпохи.

В каком-то смысле Азербайджан входит в эпоху "людей Х" - специалистов нового формата, востребованных государством, экономикой и глобальной цифровой средой. Для них работа в этой среде становится естественной частью профессиональной жизни.

И, возможно, самое неожиданное - это ощущение скорости. Подобные изменения обычно долго выглядят как набор отдельных процессов, и кажется, что вокруг ничего не происходит. Но потом внезапно оказывается, что изменился рынок труда, изменились навыки, ориентиры молодежи и даже сама атмосфера вокруг знаний и технологий.

Если цифровые знания останутся уделом узкой группы, то рост будет ограничен. Но если появится ощущение, что учиться технологиям нормально, работать в этой сфере престижно, интеллектуальные навыки дают конкретный социальный рост и знания реально меняют положение человека, тогда процесс действительно может пойти быстро.

Возможно, самое важное сейчас происходит даже не в сфере технологий, а в изменении самого типа человека, на которого начинает опираться новая экономика.